Екатеринбург закупит еще 140 автобусов до конца года

До конца текущего года автопарк Екатеринбурга пополнится 140 новыми автобусами. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, 120 из них передадут в ведение Гортранса, а оставшиеся 20 будут работать у частных автоперевозчиков. 100 автобусов относятся к большому классу, 25 – к среднему. Он также напомнил о планах закупить 15 автобусов-гармошек особо большого класса к июлю и 50 трехсекционных трамваев. Последние должны связать Академический район и микрорайон ЖБИ с другими частями города.

Ранее мы писали, что до 30 июня в уральскую столицу прибудет 15 новых автобусов, которые пустят на маршруты №№50, 64 и 67. В апреле же в Екатеринбурге был полностью обновлен троллейбусный парк. Тогда город получил 55 новых машин модели "Горожанин", созданных на базе автобусов МАЗ-203 и вместимостью почти 100 пассажиров.