В Губахе появилась карта убежищ на случай беспилотной или ракетной атаки

В прикамской Губахе появилась карта убежищ. Они пригодятся горожанам в случае беспилотной или ракетной атаки.

По данным мэра города Николая Лазейкина, определён список заглубленных помещений, куда жители могут прийти в случае беспилотной и ракетной опасности. Данные стали основной для создания интерактивной карты укрытий. Карту будут обновлять по мере проверки готовности помещений.

"Дополнительно проводится работа с управляющими организациями и ТСЖ по размещению на информационных стендах объявлений о местонахождении ближайших укрытий. Рекомендую всем ознакомиться с картой укрытий, определить ближайшие защитные сооружения и запомнить маршруты к ним", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".