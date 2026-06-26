Международные связи Свердловской области содействуют укреплению имиджа России

Вклад министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в укреплении имиджа России на международной арене был отмечен на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, прием объединил представителей федеральных и региональных властей, дипломатического корпуса, аккредитованного в Екатеринбурге, и партнеров ведомства на площадке молодежного кластера "Салют". Участники подвели итоги работы министерства и обозначили новые векторы сотрудничества региона с иностранными партнерами.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин рассказал о планах по расширению географии партнерства. По его словам, сегодня область имеет 39 действующих соглашений о сотрудничестве с иностранными партнерами из 24 государств. До конца текущего года планируется подписать еще ряд важных документов, в том числе с партнерами из Беларуси, Казахстана, Индонезии и Мьянмы.

Особое внимание было уделено ключевым международным событиям, которые регион планирует провести во втором полугодии. Главным из них станет международная промышленная выставка "Иннопром".

"На главную промышленную выставку страны планируют приехать официальные делегации из 25 иностранных государств – из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки. Национальные экспозиции представят пять государств: Индонезия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан", - рассказал Вячеслав Ярин.

Кроме того, в сентябре в Екатеринбурге пройдет еще одно масштабное событие – Международный фестиваль молодежи.