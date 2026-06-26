Юриста-мошенника из Алапаевска отправили в исправцентр за хищение у клиентов 1,3 млн рублей

Алапаевский городской суд Свердловской области вынес приговор местному юристу Ирине Останиной, обманувшей на 1,3 млн рублей 21 человека. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что Останина осуществляла деятельность по оказанию юридических услуг в статусе самозанятой. Со своих клиентов она брала предоплату, однако после этого подолгу не принимала никаких действий по исполнению своих обязательств, создавая лишь видимость работы. Клиентам она рассказывала про иски, поданные в суд в их интересах, про судебные заседания и вынесение судебных решений, об обжаловании судебных актов в вышестоящих инстанциях. При этом, Останина продолжала под различными предлогами брать с потерпевших деньги

Вину в совершении инкриминируемых преступлений осужденная так и не признала. В то же время, гособвинитель в интересах четырех потерпевших пенсионеров заявил иски о взыскании с Останиной имущественного ущерба, а 15 потерпевшим оказал помощь в составлении исковых заявлений.

Юриста признали виновной по чч. 1, 2, 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере" и приговорили к четырем годам принудительных работ с отбыванием в исправительном центре, с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью по оказанию юридических услуг гражданам на срок два года 10 месяцев.



От отбывания наказания по ч. 1 ст. 159 УК РФ Останину суд освободил в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, по инициативе государственного обвинителя судом на основании ст. 104.1 УК РФ в доход государства конфискованы ноутбук, системные блоки, портативные жесткие диски, смартфон, которые использовались Останиной в ходе совершения преступлений.

Суд удовлетворил иски прокурора, взыскав с осужденной в пользу потерпевших материальный ущерб.