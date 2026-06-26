"Правоверные граждане". Авторы учебников по обществознанию признали их идеологические цели

Новая линейка государственных учебников по обществознанию преследует конкретные идеологические цели. Об этом рассказал на II Всемирном конгрессе школьных учителей истории референт управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.

Он призвал не скрывать это и не стесняться говорить об этом открыто. И напомнил, что сам предмет появился в США в начале ХХ века "с одной практической целью — как быстро, в течение каких-то месяцев или года, сделать из иностранца правоверного гражданина США". Тогда в США приезжало много иностранцев, и перед властями страны стояла задача быстро интегрировать их в американское общество. То же самое должна делать и Россия.

Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории состоялся в 2021 году, второй прошел на днях. Его участников поприветствовал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что учителя истории оказывают огромное влияние на становление личности детей. От того, как учитель преподносит и оценивает те или иные события, во многом складывается отношение детей и подростков к отечественной истории, воспитание у них твердой гражданской и патриотической позиции.

Отныне обществознание школьники будут изучать по новым учебникам с 9 класса, в 6-8 классах освободившийся час добавят на историю.