Дания закроет выдачу ВНЖ украинским мужчинам призывного возраста

Министерство иммиграции Дании представило законопроект, который запрещает украинцам мобилизационного возраста получать временный вид на жительство по упрощенной схеме. Власти меняют правила специально, чтобы мужчины не использовали датские законы для уклонения от службы в армии, пишет РИА Новости.

С 2022 года в Дании действует особый порядок: украинцы получают документы без долгих проверок, могут сразу работать, лечиться и учиться. Пока Чехия в феврале 2026 года возобновляет выдачу ВНЖ, Дания вводит ограничения. Теперь мужчины от 23 до 60 лет, обязанные служить, не смогут легализоваться по специальному закону.

Новые нормы не затронут тех, кто уже получил статус ранее. На май 2026 года в стране проживают 47,6 тысячи украинцев с таким ВНЖ. Правительство приняло это решение на фоне острого дефицита солдат в ВСУ. Сейчас в Украине мобилизация часто сопровождается скандалами: в сети постоянно появляются видео, где сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах. Датский закон фактически лишает призывников возможности легально укрыться в стране.

Ранее Белый дом объявил о полном отказе от предоставления политического убежища иностранцам на территории США. Замруководителя аппарата Стивен Миллер пояснил, что теперь Вашингтон будет искать другие страны для приема таких заявителей. Это решение опирается на вердикт Верховного суда, который разрешил властям разворачивать мигрантов еще на границе.