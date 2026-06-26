Россия значительно сократила экспорт пиломатериалов в Китай

Россия сократила экспорт пиломатериалов в Китай в январе-апреле на 30% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. в абсолютных числах объем поставок досок, бруса и др. составил 2,6 млн кубометров, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные компании Lesprom Network. В денежном выражении поставки сократились на 26% - до $603,7 млн.

Китай – крупнейший импортер российских пиломатериалов, на него приходится половина экспорта. И, вопреки общему тренду на увеличение экспорта этого товара из России в прошлом году, поставки в КНР в 2025 году сократились на 8% относительно 2024-го. Среди основных причин снижения экспорта в Китай – упадок в строительной отрасли КНР, дорожающая логистика и укрепившийся рубль.