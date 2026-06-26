Иран атаковал судно в Ормузском проливе под флагом Сингапура

Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе, передает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников. Инцидент произошел 25 июня у берегов Омана.

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Как пишет издание, перед этим иранские ВМС предупреждали корабли о необходимости избегать неутвержденных маршрутов в проливе, иначе они могут атаковать суда. При этом Британская организация по координации морских торговых перевозок сообщила об отсутствии пострадавших среди экипажа судна.

В целом ситуация с навигацией в Ормузском проливе остается сложной и нерешенной, несмотря на меморандум между США и Ираном о взаимопонимании, признают западные СМИ. Судовладельцы разрываются между требованиями Ирана и рекомендациями США и западных страховщиков. Это не способствует возобновлению грузопотока.

На днях Оман, который контролирует второй берег пролива, в координации с Международной морской организацией открыл временный транзитный коридор для судов в Ормузском проливе, говорилось в заявлении министерства транспорта Омана. За проход по этому коридору пошлину взимать не будут. Шаг будто бы предпринят в русле договоренностей, достигнутых между США и Ираном.