США откажутся от практики предоставления политического убежища иностранцам

США полностью откажутся от выдачи политического убежища иностранным гражданам, заявил замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер.

"Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет", - цитирует Миллера ТАСС.

Накануне Верховный суд США поддержал администрацию Трампа и вынес решение о том, что Америка может разворачивать на границе тех, кто попытался заранее подать прошение об убежище – до прибытия непосредственно на границу США. В первую очередь это касается мигрантов из Мексики, а также граждан Сирии и Гаити. Тех, кто уже въехал в страну под подобным предлогом, могут теперь департировать как находящихся в США без законных оснований.