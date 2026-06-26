Жители Нижнего Тагила пожаловались Бастрыкину на бездействие УК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Свердловской области, которые обращались к нему за помощью.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, ранее в СМИ было размещено видеообращение к Бастрыкину от жителей многоквартирного дома 1954 года постройки в Нижнем Тагиле. Люди жаловались на постоянные протечки крыши, что приводит к затоплению имущества. Сообщалось о бездействии управляющей компании и отсутствии результатов на обращения в компетентные органы.

Сейчас по ситуации возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и мерах, принятых для восстановления прав уральцев.

Ранее глава СКР обратил внимание на ситуацию с нерасселением аварийного дома в Серове, в котором проваливаются полы.