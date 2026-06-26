Десантники-пожарные из Тюменской области помогут тушить лесные пожары в Красноярском крае

Десантники-пожарные из Тюменской области отправятся в Красноярский край. Там они помогут в тушении лесных пожаров.

В указанный регион уже вылетели 50 специалистов Тюменской авиабазы. В составе группы – десантники-пожарные Тобольского и Уватского авиаотделений. В Красноярском крае складывается тяжёлая обстановка. Горит тайга, десятки пожаров, в регионе стоит жаркая погода и нет осадков. Местные власти ввели режим ЧС в лесах. Правительство края обратилось к руководству Тюменской области с просьбой направить на помощь сотрудников парашютно-десантной пожарной службы региона.

"Незамедлительно приняли решение помочь коллегам. На своём опыте знаем, какой разрушительной может быть огненная стихия. Силы перебрасываем в рамках межрегионального маневрирования лесопожарных формирований", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём telegram-канале.

В прошлом пожароопасном сезоне работники Тюменской авиабазы помогали коллегам в Бурятии и Карелии. Десантники-пожарные тогда потушили 21 лесной пожар на общей площади более 11 тыс. га.

В крае зарегистрирован 141 лесной пожар. Наибольшее количество – в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском округах. Ситуация остаётся сложной, но контролируемой.