В Тульской области повреждено промпредприятие в результате атаки БПЛА

Всего в течение ночи подразделениями ПВО в регионе нейтрализованы 157 беспилотников.

В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, пострадала женщина, добавил Миляев. Ей оказывается медицинская помощь.

По его словам, регион минувшей ночью вновь подвергся массированной атаке беспилотников.

В результате атаки украинских БПЛА в Новомосковске повреждены линия электропередач и промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.



