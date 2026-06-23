Германия направляет войска на границу Литвы и Белоруссии

Около 5 тыс. немецких военнослужащих будут размещены в Литве, у границы с Белоруссией. Как заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, подготовка к этому идет с опережением графика на 10 месяцев. Литва очень ждет немецкх солдат.

Прибывший в Литву министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что полностью укомплектовать бригаду бундесвера добровольцами, скорее всего, не получится, многих придется отправлять принудительно. Хотя в Берлине хотели бы именно добровольности. Как бы то ни было, но Германия развернет свои войска до конца 2027 года.

Планы по размещению немецких войск у белорусской границы были озвучены недавно. Сейчас в Литве, в районе Сувалкского коридора, проходят военные учения с участием Литвы, Польши и Франции. Они отрабатывают контроль над этой территорией, которая отделяет Калининградскую область от Белоруссии. В НАТО, напротив, считают, что она отделяет Прибалтику от НАТО, и защищают восточный фланг НАТО от "российской угрозы".

Будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал ввести в республике всеобщую воинскую повинность, которая необходима для обеспечения безопасности. И в скором времени власти к этому придут. Недавно Каунас заявил, что страна движется к введению всеобщего призыва.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что заявления о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются бредом и провокациями.