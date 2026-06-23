В Пятигорске женщины планировали двойной теракт против правоохранителей

В Пятигорске задержаны две россиянки, которые по указанию спецслужб Украины готовили теракты против правоохранителей, сообщила ФСБ РФ.

По данным ведомства, гражданка России 2006 года рождения была задержана возле одного из зданий силовых ведомств. В ее рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Оно было помещено в безопасное место, после чего произошла детонация.

В это же время рядом с объектом теракта была задержана вторая фигурантка -1979 года рождения. Она собиралась доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Находившееся при этой женщине самодельное взрывное устройств обезвредили специалисты.

Ранее троих пособников спецслужб Украины задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. Злоумышленники планировали совершение терактов в отношении военнослужащих ВС РФ и волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам СВО.