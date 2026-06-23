В Воронежской области на части АЗС вводятся лимиты отпуска топлива

В Воронежской области на сети АЗС "Лукойл" с 23 июня вводятся лимиты на отпуск топлива: в бак на территории города будут продавать за раз не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. На трассе – не более 60 литров бензина и не более 200 литров дизельного топлива, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На данный момент запас топлива АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие на конкретных заправочных станциях связано с логистическими вопросами и повышением спроса", - заявили в правительстве Воронежской области.

Также власти региона заявили, антимонопольная служба продолжает мониторить цены на заправках. "Основной причиной повышения цен остается подорожание топлива на бирже. В ряде случаев на федеральном уровне приняты соответствующие решения, в том числе возбуждены дела о нарушении законодательства в отношении отдельных компаний. Ситуация с запасом топлива в регионе остается на контроле федерального центра, регионального правительства, УФАС по Воронежской области и иных структур", - добавили власти региона.