23 Июня 2026
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Фото: Россети Урал

"Россети Урал" частично вернули электричество в обесточенную из-за смерча Кушву

Сотрудники свердловского филиала "Россети Урал" восстановили подачу электроэнергии части потребителей города Кушвы по сети 35-110 кВ, на территории которого накануне прошел сильный смерч.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, ночью бригады завершили работы по устранению нарушений в работе энергообъектов 110 кВ. К 6 утра было возобновлено электроснабжение по основной сети населенных пунктов Горноуральского и Верхнетуринского муниципальных округов.

Восстановление электричества в Кушве(2026)|Фото: Россети Урал

Ремонтные бригады "Россети Урал" и компании "Облкоммунэнерго" устраняют повреждения на объектах 6-10 кВ (обеспечивают электроэнергией преимущественно населенные пункты) и отрабатывают заявки потребителей по распределительной сети 0,4 кВ (питает непосредственно жилые дома). В настоящий момент в аварийно-восстановительных работах в Кушве задействованы более 50 человек и около 25 единиц спецтехники (объединенные данные по персоналу "Россети Урал" и "Облкоммунэнерго"). Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники питания.

Накануне вечером прохождение грозового фронта со шквалистым ветром до 25 м/с и градом вызвало локальные технологические нарушения в основной распределительной сети. В результате без света остались жители Кушвы, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая.

Восстановление электричества в Кушве(2026)|Фото: Россети Урал

Основными причинами отключений стали обрывы проводов из-за падения деревьев, элементов кровли и ограждений зданий. Восстановительные работы велись всю ночь. Энергетики будут трудиться до полного возвращения электроснабжения всем потребителям.

Специалисты компании продолжают вести усиленный мониторинг работы оборудования и метеорологической обстановки. Они находятся в постоянном взаимодействии с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, органами муниципальной власти и подразделениями МЧС.

Восстановление электричества в Кушве(2026)|Фото: Россети Урал

Всю актуальную информацию о перерывах в подаче электроэнергии и сроках ремонта можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов.

Теги: электричество, восстановление, Россети Урал, Кушва


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