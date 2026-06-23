США и Иран создали четыре переговорные группы

По итогам технических переговоров США и Ирана созданы четыре рабочих группы, которые будут заниматься урегулированим конкретных проблем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

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Тематика групп следующая: ослабление санкций, ядерная программа Ирана, экономическое развитие и восстановление, мониторинг ситуации. Уже сейчас есть предварительные договоренности о разблокировании замороженных иранских средств на сумму 12 млрд долларов двумя траншами по 6 млрд. Также согласован механизм для безопасного прохода через Ормузский пролив, и создано "подразделение по предотвращению конфликтов" в Ливане. Посредниками выступают Пакистан и Катар.

Иран заинтересован в продаже нефти и продукции нефтехимической промышленности. Американская сторона выдала генеральную лицензию на это, сообщил Гарибабади.

При этом президент США Дональд Трамп, которому задали вопрос о нефтяных доходах Ирана: не пойдут ли они на военное усиление страны? - ответил неопределенно. По его мнению, средства должны пойти на нужды людей, прежде всего на продукты. И уже есть договоренность, что размороженные в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании средства пойдут на закупку продовольствия в США. Поэтому американски фермеры этим довольны, сказал Трамп.