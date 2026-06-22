На Урале из-за непогоды тысячи жителей остались без электричества

По Свердловской области прошёлся торнадо. Тысячи жителей остались без электроэнергии.

По оперативной информации, под отключение электроэнергии попали более 4 тыс. частных домов. Ветром повреждены 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и девять опор линий электропередач.

Для контроля обстановки на месте происшествия работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Информации пострадавших не поступало, сообщает управление МЧС по Свердловской области.