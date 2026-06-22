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Происшествия Воронежская область
Фото: Накануне.RU

Из-за атаки ВСУ на Воронеж погибли пятеро

Атака Вооружённых сил Украины на Воронеж привела к гибели нескольких человек.
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"Мы понесли сегодня крайне тяжёлые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой", - сообщил в своём telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16.30. Пожар потушен, работы по разбору продолжаются. Представители Роспотребнадзора замеряли показатели воздуха. Превышений концентраций опасных веществ не обнаружено.

Фасады и остекления повреждены в 10 многоквартирных домах. В частном секторе пострадали шесть домов. Поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.

"Семьям погибших будет выплачено по 1 млн руб., а получившим серьёзные ранения – по 300 тыс. руб.", - уточнил губернатор.

Глава региона добавил, что большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище, и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима.

"Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности – как на предприятии, так и на улице. Поэтому ещё раз прошу максимально серьёзно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь", - полагает Гусев.

Теги: Воронеж, ВСУ, атака, Александр Гусев


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