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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Меры по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Кубани обсудили на совещании, которое провел Юрий Бурлачко

На проведенном председателем ЗСК Юрием Бурлачко еженедельном планерном заседании депутаты обсудили реализацию мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В работе принимали участие первый вице-губернатор Игорь Галась, начальник территориального управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Алексей Семенов, врио руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по  краю (ГУ ФССП) Ольга Власова, начальник специализированного отдела судебных приставов по краю Елена Козлова, министр финансов региона Александр Кнышов.

Предваряя обсуждение, спикер Кубанского парламента отметил, что в 2025 году исполнение бюджетов всех уровней осуществлялось в условиях охлаждения экономики.

«Вместе с тем Кубань обеспечила прирост валового регионального продукта (ВРП) на уровне 101% к 2024 году. В результате коллективной работы государственных и муниципальных органов власти, направленной на увеличение наполняемости доходной части бюджетов, за отчетный период в консолидированный бюджет края было мобилизовано порядка 552 млрд рублей налогов с превышением уровня 2024 года на 6%», - добавил Юрий Бурлачко.

О мерах по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет края и межведомственном взаимодействии в 2026 году проинформировал Алексей Семенов, который отметил, что по итогам прошлого года зафиксирован рост числа налогоплательщиков, и, несмотря на некоторое снижение за 5 месяцев текущего года количества юрлиц, ситуация с поступлениями в бюджет остается стабильной.

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко обратил внимание на ряд моментов, вызывающих озабоченность. В частности, выявлен ряд негативных тенденций в деятельности субъектов малого бизнеса, применяющих специальные режимы. И в связи с тем, что малое и среднее предпринимательство составляет порядка 89% от всех хозяйствующих субъектов, ключевая задача для региона – сохранение действующих предприятий и их поддержка. По мнению депутата, в целях мобилизации поступлений в консолидированный бюджет края в текущем году необходимо сосредоточить внимание на развитии экономики муниципалитетов, повышении эффективности администрирования доходов, активизировать работу по выявлению потенциальных источников.

Информацию по теме совещания также представили также Ольга Власова и Елена Козлова.

Игорь Галась отметил налаженное эффективное межведомственное взаимодействие и акцентировал, что в условиях новых вызовов необходимо искать новые резервы для выполнения утвержденных доходных назначений.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Подводя итог обсуждения, председатель ЗСК подчеркнул, что сложившаяся в экономике ситуация не является уникальной. По его словам, регион проходил разные, не менее сложные этапы, но в современных реалиях необходимо активизировать работу органов власти, в том числе местного самоуправления, по увеличению налогооблагаемой базы и выявлению резервных источников.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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