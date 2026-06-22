В Сибири предъявлено обвинение матери, чей сын умер после нескольких часов в авто

В Кузбассе попала под следствие мать, оставившая ребёнка на несколько часов в машине.

По версии следствия, трагедия случилась 17 июня. Мать оставила семилетнего сына в личном автомобиле и ушла по делам. На улице было под плюс 30 градусов.

Вернувшись, она обнаружила ребёнка без сознания. Медики госпитализировали мальчика, однако 21 июня он умер. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сибирячке предъявлено обвинение, сообщает кемеровское областное управление СКР.