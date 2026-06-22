В Тбилиси российские и белорусские дипломаты почтили память павших героев

Сотрудники секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и представители посольства Белоруссии провели в Тбилиси памятные акции. Дипломаты посетили городские мемориалы, чтобы вспомнить защитников родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.

Рано утром, в 85-ю годовщину нападения нацистской Германии на СССР, участники мероприятия пришли к обелиску Воинской Славы на Кукийском кладбище. Они зажгли свечи, возложили цветы и поклонились ветеранам, которые отдавали свои жизни ради общей Победы.

Позже на Петропавловском кладбище грузинской столицы прошла еще одна церемония. Глава российской секции Дмитрий Олисов и временная поверенная в делах Белоруссии Ирина Зубко вместе с коллегами и соотечественниками почтили память борцов с нацизмом минутой молчания. К дипломатам присоединились и местные жители, которые также принесли цветы к мемориалу. Этой совместной акцией представители двух стран напомнили о важности подвига воинов, которые остановили врага восемьдесят пять лет назад.

Ранее в День памяти и скорби Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, чтобы почтить память защитников Родины в годовщину начала Великой Отечественной войны. Глава государства поправил ленты на венке, объявил минуту молчания и возложил цветы к обелискам городов-героев и городов воинской славы.