В Сургуте осудили мигранта за нападение на подростка в ТЦ

В Сургуте суд вынес приговор мигранту, признанному виновным в избиении подростка в торгово-развлекательном центре, передает корреспондент Накануне.RU

Инцидент произошел 2 января 2026 года в здании ТРЦ. Между фигурантом и 16-летним жителем Сургута возник конфликт по малозначительному поводу. В ходе ссоры осужденный сначала угрожал подростку, а затем вместе с неустановленными лицами нанес несовершеннолетнему множественные удары, после чего ребенок был госпитализирован.

Благодаря оперативной работе следователей личность нападавшего была установлена, и на время следствия его заключили под стражу. Суд квалифицировал действия фигуранта как хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При вынесении приговора были учтены признание вины подсудимым, а также тот факт, что на момент совершения преступления он сам являлся несовершеннолетним.