В Воронеже после ракетной атаки на город объявили срочный сбор крови

В Воронеже, где по меньшей мере три человека пострадали 22 июня при ракетной атаке, объявили срочный сбор крови. В областном центре крови сообщили, что требуется кровь всех групп, передает портал "TV Губерния".

Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки по Воронежу пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждения получили фасады нескольких многоквартирных домов и производство одного из предприятий. На некоторых улицах Железнодорожного района после атаки ввели режим ЧС.