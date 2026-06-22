Екатеринбург разрывает соглашение с кикшерингом для заключения на новых условиях

Власти Екатеринбурга расторгают соглашение с операторами кикшеринга для заключения нового договора с другими условиями. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Первым из ключевых моментов станет регулируемый доступ, а именно через подачу письма-заявки, которое будет рассматривать МБУ "Центр организации движения" по согласованию с департаментом транспорта. Отказ возможен при несоответствии требованиям или превышении лимитов по количеству транспорта. Важно и то, что действовать договор будет только год. Продление не допускается - только новое заключение на следующий год.

Предусмотрено два режима работы: "пилотный" и "полноценный". Первый действует для новых операторов и имеет ограничение до 1 тыс. единиц техники на согласованной территории. Срок действия соглашения - до конца сезона. Второй - для операторов, отработавших не менее двух месяцев, на всей территории города с квотами (электросамокаты – до 12 тыс. единиц на всех, электровелосипеды – до 4 тыс. единиц).



Операторы также обязаны передавать в МБУ "Центр организации движения" данные о каждой поездке, в которые входят: координаты, маршрут, статус транспорта, идентификатор пользователя через Госуслуги по утвержденным методикам.



Сам транспорт должен соответствовать следующим характеристикам: быть не старше двух лет, иметь ограничение скорости 25 км/ч, автоматическое снижение скорости в "медленных зонах", звуковой сигнал, светоотражатели, сменный аккумулятор, подножку и т.д. У всего транспорта также должна быть единая цветографическая схема с оранжевыми элементами и опознавательными знаками и идентификационные номера по ГОСТ (спереди, сзади и сбоку).

В случае какого-либо нарушения, у оператора сокращается парк: на 500 единиц при полноценном пользовании, на 50 – при пилотном/курьерском, а при снижении парка на 50% (или 20% для курьерской) следует прекращение права пользования.

При этом, город обещает добросовестным операторам безвозмездное пользование городскими велопарковками.