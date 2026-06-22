ВСУ атаковали Центр космической связи "Дубна" в Подмосковье

Центр космической связи "Дубна" в Подмосковье подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Никто из персонала не пострадал, функционирование телевизионного вещания и связи не остановлено. Ведутся работы по ликвидации последствий.

Центр Космической Связи (ЦКС) "Дубна" — крупнейшая станция космической связи в России. Является одним из 5 центров космической связи ФГУП "Космическая связь". ЦКС обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. Кроме этого, на ЦКС организовано обслуживание линий правительственной связи по каналу "Москва (Шаболовка) — Дубна".