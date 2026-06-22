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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Власти Южного Урала взялись за контроль рынка топлива

Глава Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать региональный оперативный штаб по контролю за топливным рынком. Цель – мониторинг и контроль за потоками топлива, а также исключение злоупотреблений при его продаже, в том числе необоснованного завышения цен.

Штаб возглавит заместитель губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц. В состав войдут представители прокуратуры и УФАС по Челябинской области, а также профильных органов власти, включая минсельхоз региона, поставщиков топлива. Аналогичные штабы будут сформированы на уровне каждого муниципального образования.

Ситуацию на топливном рынке Челябинской области постоянно контролирует правительство региона. По информации вертикально интегрированных нефтяных компаний, включая "Газпромнефть" и "Лукойл", запасы топлива есть. Существуют перебои в поставках топлива на розничном рынке, создающие на отдельных автозаправочных станциях дефицит топлива и очереди для потребителей. Динамика цен на АЗС соответствует общероссийской тенденции роста.

Создание штабов позволит в постоянном режиме отслеживать ситуацию на местах, оперативно реагировать на возможные изменения и координировать взаимодействие всех ответственных структур, сообщает правительство Челябинской области.

Теги: АЗС, топливо, оперштаб


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