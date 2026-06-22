Зюганов предложил пустить банковские вклады россиян на инвестиции в промышленность

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который недавно жаловался на слишком большую коммуналку, предложил изъять вклады россиян из банков и направить их в реальный сектор экономики.

"Минимум на 30 трлн руб. дополнительного изыскать без промедления. <...> В банках сегодня лежат 67 трлн ваших денег. 67 трлн и 63 трлн предприятий. В сумме 130 трлн. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров", - цитируют "Ведомости" предложение Зюганова, прозвучавшее на съезде партии.

По мнению Зюганова, депозиты россиян не работают на экономику и производство, но указ президента может быстро изменить ситуацию.