На Солнце могут произойти мощнейшие вспышки высшего класса X

Институт прикладной геофизики выпустил прогноз космической погоды на 22 и 23 июня 2026 года. Ученые ожидают умеренную солнечную активность, но предупреждают о риске возникновения вспышек класса Х. Это самый мощный тип взрывов на Солнце, который часто выбрасывает огромные облака плазмы в сторону Земли, пишет РИА Новости.

Специалисты института считают, что геомагнитное поле останется спокойным, хотя в нем могут возникнуть кратковременные колебания. Радиационная обстановка также не вызывает опасений у экспертов. При этом сотрудники ИПГ не исключают, что в отдельные часы суток на планете может ухудшиться работа коротковолновой радиосвязи. Напомним, что класс X - это максимально возможный уровень мощности для подобных солнечных явлений.