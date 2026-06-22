В Калужской области ажиотажный спрос увеличил потребление топлива в полтора раза

В Калужской области ажиотажный спрос увеличил суточное потребление топлива в полтора раза.

"Ажиотажный спрос налицо: до этого в среднем в сутки потребление топлива было в районе 1000 тонн. Сейчас - в 1,5 раза больше. Мы это проходили с гречкой, солью, сахаром. Тем не менее мы намеренно не вводим дополнительных ограничений. Запасов достаточно, и люди должны это понимать", - прокомментировал ситуацию губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, утром в понедельник на некоторых заправках очереди сохранялись, но они были значительно меньше, чем перед выходными. "В Малоярославце, Боровске есть вопросы по цене и наличию - такие обращения поступают через платформу обратной связи", - признал глава региона.