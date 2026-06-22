В Челябинске жертва мошенника сожгла свою квартиру

Жительница Челябинска сожгла квартиру, следуя инструкциям мошенника.

Дело было в доме на улице Молодогвардейцев. После начала пожара из здания эвакуировали 10 человек. Одна из квартир сильно выгорела, и, как выяснилось позже, возгорание якобы устроила её хозяйка. Она сама же "проговорилась" об этом, опубликовав видео в домовом чате.

Под руководством мошенника она подожгла кровать. Собеседник попросил подбросить в огонь бумаги и ждать несколько минут. Жилище быстро наполнилось едким дымом, жертва сбежала.

До поджога пострадавшая перевела преступнику 40 тыс. руб., а поджигала квартиру после обещаний выплаты ей страховки. Началось расследование, пишет Baza.