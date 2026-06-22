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Фото: Накануне.RU

ФАС поймала трейдеров на искусственном завышении цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех трейдеров, которые нарушили закон о защите конкуренции. Специалисты ведомства выяснили, что компании заранее договаривались между собой во время биржевых торгов. Это позволяло им перепродавать бензин и дизель по завышенной стоимости и получать огромную прибыль. О раскрытии этой схемы представители ФАС сообщили изданию "Ъ".

Одновременно с этим служба приказала своим региональным управлениям внимательнее следить за стоимостью топлива для фермеров. Ведомство уже отправило официальные запросы в торговый дом "Нефтьмагистраль" и сеть заправок "Трасса". Руководители этих компаний должны до 26 июня предоставить отчеты о том, сколько топлива они продают и как формируют цены на своих АЗС.

Чтобы остановить спекулянтов, ФАС договорилась о сотрудничестве с крупными интернет-платформами. Сервис "Авито" временно скрыл все объявления о продаже нефтепродуктов, пока компания не доработает правила для этой категории товаров. Популярные маркетплейсы Ozon и Wildberries пошли еще дальше: их системы модерации блокируют любые предложения о продаже бензина сразу, поэтому они даже не успевают появиться на витрине сайта.

В Амурской области крупные сети АЗС, включая "Роснефть" и ННК, временно запретили продавать бензин и дизель в канистры, чтобы остановить спекулянтов и искусственный дефицит. Из-за этого сельские жители не могут заправить домашние генераторы и газонокосилки, так как сотрудники заправок отказываются наливать топливо в любые переносные емкости. 

Теги: топливо, бензин, цены


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