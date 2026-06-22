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Фото: Накануне.RU

Варшава: Украина не войдет в ЕС без условий Польши

Без выполнения условий Польши Украина никогда не войдет в ЕС, а они таковы, что никакого прославления бандеровцев быть не может. То есть Киев сам себе закрывает дорогу в ЕС. Об этом заявил спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, комментируя обострение отношений между странами после лишения Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла и демарша многих украинских политиков, которые стали возвращать все польские награды.

По его мнению, эти условия киевскому режиму нужно поставить открыто. Чажастый уверен, что президент Польши Кароль Навроцкий действовал осознанно, лишив Зеленского ордена. Но в этом исключительно вина Зеленского, который не мог не понимать, как в Польше воспримут его публичную поддержку бандеровцев, уничтожавших поляков. А в ответ Зеленский пригрозил Навроцкому, что он плохо кончит, как экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.

Накануне польский журналист Лукаш Важена заявил, что все европейские страны должны снять розовые очки в отношении Украины.

"Это безжалостное государство, которое будет использовать любую слабость в других", — написал Лукаш.

Политолог Сергей Михеев считает, что это урок для Польши, которая должна понимать, что и в ЕС Украина потребует к себе особого отношения. Если такое происходит сейчас, когда на национальные чувства поляков в Киеве просто плюют, то в составе ЕС там вконец обнаглеют.

Теги: Польша, Украина, ЕС


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