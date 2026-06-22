Песков: Путин и Лукашенко обсудят угрозы Зеленского в адрес Минска

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время планируют обсудить угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лидеры двух стран затронут и другие вопросы, добавил он.

Представитель Кремля назвал агрессивными заявления Зеленского. "Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательства во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны", - цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, Москва не сомневается в способности Минска самостоятельно защитить свои границы.

Ранее Зеленский дал одну неделю Белоруссии на то, чтобы отвести от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. В противном случае он даст приказ ВСУ нанести удары по этому оборудованию. Зеленский добавил, что ранее уже требовал от Лукашенко прекратить "техническую поддержку российских ретрансляторов".