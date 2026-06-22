На "Авито" скрыли объявления о торговле топливом

ФАС заявила, что "взаимодействует" с маркетплейсами "для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива". Так, в антимонопольной службе сообщили, что платформа "Авито" скрыла объявления о торговле топливом "на время доработки правил в этой категории".

На Ozon и Wildberries продажа топлива для автомобилей уже запрещена: "Попытки создать карточки такого товара блокируются ещё на этапе модерации до их появления на электронной витрине маркетплейсов".

"Служба напоминает, что на постоянной основе ведётся работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов – транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений служба принимает меры реагирования", - добавили в ФАС.