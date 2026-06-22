Реконструкцию улицы Пушкина в Екатеринбурге перенесли на неопределенный срок

Старт реконструкции улицы Пушкина в Екатеринбурге были вынуждены перенести. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Работы так и не стартовали. Как сообщают СМИ, подрядчик "Трест Уралтрансспецстрой" так и не вышел на объект. В мэрии не стали комментировать это заявление, добавив только: "Как все начнется - так и будет".

Напомним, что работы должны были стартовать еще 20 июня и продлиться до 1 сентября. Планируется уменьшить количество полос с четырех до двух, а освободившееся пространство отдать под пешеходную аллею. На ней высадят 71 дерево, почти 11,5 тыс. кустарников и газоны, установят скамейки и урны, а также проложат велодорожку шириной 3 м. и длиной 330 м. Подробнее об этом мы писали ранее.