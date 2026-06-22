В Ханты-Мансийске в четвертый раз прошел фестиваль сотворчества горожан "Местные"

В Ханты-Мансийске 20 июня в четвертый раз прошел фестиваль сотворчества горожан "Местные". Он собрал тысячи жителей и гостей окружной столицы. Каждый желающий мог почувствовать себя частью современного города, посетить мастер-классы, попробовать блюда северной кухни, послушать авторские песни и даже создать собственный фестивальный костюм. Благодаря хорошей погоде праздничное настроение удалось сохранить на протяжении всего дня, а памятным подарком для гостей стал свежий номер газеты "Местные", авторами которой выступили сами жители.

В парке имени Бориса Лосева работали девять интерактивных площадок, где каждый мог выбрать занятие по душе. На главной сцене выступали талантливые югорские исполнители, а вечером все желающие могли спеть знакомые песни вместе с "Хором горожан". На площадке "Местная кухня" гости пробовали северные угощения и узнавали кулинарные секреты: специально к фестивалю был создан сборник семейных рецептов.

В березовой роще развернулись тематические зоны. Одной из центральных стала инсталляция "Вырастешь – поймешь", воссоздавшая атмосферу детства с чаепитиями и дворовыми играми. Рядом работала "Тихая вечеринка", где участники танцевали в наушниках под собственный музыкальный ритм.

В "Мастер-классной" гости мастерили сувениры с локальной символикой, а на площадке "Ремесленный круг" свои работы представили местные умельцы.

Руководитель фестиваля сотворчества горожан "Местные" Каролина Шибко отметила, что на празднике царила атмосфера единства – тысячи людей стали одной большой семьей.

"Этот день получился удивительно светлым. Тысячи людей собрались в парке, но было ощущение, что мы все – одна большая семья. Такое единение происходит благодаря совместному творчеству и смелости горожан: петь в хоре, быть артистом театра, строить арт-объект. Мы сделали этот фестиваль вместе, поэтому он принес столько радости не только организаторам, но и участникам мастерских, их мужьям и женам, детям, бабушкам. Это стало нашим общим детищем, которое рождено в нашем доме – городе Ханты-Мансийске, где мы все абсолютно точно местные!" – прокомментировала она.

Для самых маленьких организовали отдельные интерактивные зоны. Ребята постарше участвовали в творческих занятиях: вместе с родителями они создавали фестивальные костюмы, вдохновлённые природой Югры, а затем прошли в общем шествии.

Фестиваль вновь показал, что город – это живое пространство, уют и уникальность которому придают сами жители.

Отметим, что "Местные" – совместный проект Центра современных горожан "Культштаб" и программы "Родные города" компании "Газпром нефть", реализованный при поддержке администрации Ханты-Мансийска и "Газпромнефть-Хантоса".

"На фестивале гости и жители Ханты-Мансийска открыли город и регион по-новому. Здесь каждое представление и мелодия напомнили: наша сила – в уникальности, в том, что делает нас по-настоящему местными. Мы хотели, чтобы каждый посетитель фестиваля почувствовал: Ханты-Мансийск – это не точка на карте, а дом, который мы создаем сообща", – подчеркнула директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.