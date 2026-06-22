Киев практически потерял Красный Лиман

Украинский режим практически потерял Красный Лиман на севере ДНР. Об этом сказал военнопленный из 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контрабай.

По его словам, выбраться из города уже почти невозможно, боевики ВСУ могут надеяться только на себя и выходить небольшими группами, так как российские войска полностью контролируют ситуацию на земле и в воздухе.

Минобороны РФ сообщает о том, что российская армия постепенно занимает все новые и новые позиции в городе. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что за последнюю неделю ВС РФ разгромили большую часть подразделений ВСУ в Константиновке и Красном Лимане. Фактически судьба этих двух городов предопределена - вскоре они будут полностью освобождены. Все эксперты отмечают, что освобождение Красного Лимана ухудшает положение ВСУ и в Славянске.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что еще до конца года российская армия может выбить украинских боевиков из Доброполья, Святогорска и Дружковки, так что в ДНР останется освободить только два крупных города - Славянск и Краматорск.