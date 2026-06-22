СК возбудил дело после избиения жительницы Екатеринбурга на свадьбе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения жительницы Екатеринбурга. Инцидент произошел на свадьбе.

Вечером 14 июня возле кафе в столице Урала избили местную жительницу, которая сделала замечание мужчинам, шумевшим на улице. Нападавшие в тот день были на свадьбе.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства в рамках возбужденного уголовного дела.

"Более подробная информация в интересах расследования не сообщается", - отметили в ведомстве.