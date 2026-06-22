Вывоз детей из "Артека" координируют спецслужбы – Минпросвещения РФ

Минпросвещения России создало оперштаб для вывоза детей, отдыхающих сейчас в лагерях Крыма. Ранее власти республики объявили о закрытии всех детских лагерей до 1 сентября в связи с угрозами по безопасности и энергетическим кризисом.

"В настоящее время организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания. На всём пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения", - говорится в сообщении министерства.

Также сообщается, что отменен заезд во всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории. "Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России", - сообщили в Минпросвещения.

В то же время в Севастополе детские лагеря "Ласпи", "Горный" и "Алькадар" собираются принять смены, которые должны начаться 24 и 25 июня. "Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся (в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии, лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией)", - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Если дети находятся сейчас в лагерях на территории республики — они будут возвращены домой, информация об этом будет опубликована в канале Департамента образования или сообщена лично родителям", - добавил Развожаев.