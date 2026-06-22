При ударе ВСУ по Воронежу ранены три человека

При ударе ВСУ по Воронежу ранены три человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, средствами ПВО в небе над городом были обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждены производственные объекты одного из предприятий. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобили.

По предварительной информации, ВСУ ударили по Воронежу британскими ракетами Storm Shadow, писала Baza.

Ранее на территории Воронежской области был объявлен режим ракетной опасности. На данный момент он отменен, сообщил губернатор.