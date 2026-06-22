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Фото: Накануне.RU

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии в Александровском саду в День памяти и скорби. Глава государства пришел к стенам Кремля, чтобы почтить память защитников Родины. Солдаты Почетного караула под звуки траурного марша установили перед Вечным огнем венок из красных роз и гвоздик. Владимир Путин подошел к мемориалу, опустился на одно колено и поправил ленты в цветах российского триколора. После этого президент объявил минуту молчания в честь погибших воинов, пишет РИА Новости.

Вместе с главой государства цветы к мемориалу принесли министр обороны Андрей Белоусов и выпускники военных вузов. Президент также поприветствовал военнослужащих, которые выстроились в Александровском саду для участия в церемонии. Помимо главного венка, Владимир Путин возложил красные гвоздики к мемориалам городов-героев и к обелиску в честь городов воинской славы.

День памяти и скорби ежегодно отмечают 22 июня - в дату начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется ровно 85 лет с того дня, как нацистская Германия напала на Советский Союз. Традиционная церемония у Кремля стала центральным событием дня, когда вся страна вспоминает героев, которые отдали жизни в борьбе с захватчиками. Подобные мероприятия помогают сохранить историю подвига советского народа для будущих поколений.

Ранее председатель Думы Астрахани Игорь Седов почтил память героев в годовщину начала Великой Отечественной войны, назвав 22 июня самой трагической датой в истории страны. Он призвал горожан склонить головы перед мужеством тех, кто сражался за Родину, и подчеркнул, что этот день напоминает о важности мира и единства.

Теги: солдат, память, могила


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