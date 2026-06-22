На выборах президента Колумбии победил фаворит Трампа и гражданин США

В Колумбии состоялись президентские выборы, на которых во втором туре с минимальным перевесом победил кандидат от правоконсервативного движения "Защитники Отечества" Абелардо де ла Эсприэлья.

Он набрал 49,65% голосов, его соперник от правящего левого блока "Исторический пакт" Иван Сепеда — 48,7%. Окончательные результаты будут объявлены чуть позже. Хотя после первого тура Сепеда заявил о масштабных фальсификациях, он признал свое поражение во втором туре. Де ла Эсприэлья должен вступить в должность 7 августа, сменив на посту президента Густаво Петро.

Ранее де ла Эсприэлья говорил, что откажется от левого политического курса, снизит преступность, разрешит добычу сланцевого газа, наладит отношения с США. Он имеет также гражданства США и Италии. Его поддержал президент США Дональд Трамп, которого раскритиковал Петро, обвинив США в поддержке наркокартелей и военизированных формирований в стране. После прошедших выборов Петро обвинил во вмешательстве в выборы через интернет Израиль.

Колумбия - вторая по численности населения страна в Южной Америке, в ней проживает 54 млн человек.

