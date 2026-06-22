В Ирбите мошенники пообещали многодетной матери - вдове участника СВО квартиру вместо выплат

В Ирбите перед судом предстал подросток, подрабатывающий у мошенников курьером. Вместе они решили обмануть многодетную мать - вдову участника СВО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в феврале участники преступной группы связались с потерпевшей, представившись ей сотрудниками правоохранительных органов. Они предоставили вдове поддельное распоряжение о предоставлении жилья взамен полученных выплат на детей. Однако, для этого потерпевшей нужно было передать сотруднику якобы финансово-кредитного учреждения деньги для последующего оформления необходимых для получения жилья документов.

В это время подросток, проживающий в Татарстане, получил от неизвестного лица в соцсети предложение подзаработать, встретился с водителем, который доставил его в Ирбит, затем с потерпевшей, назвал кодовое слово и забрал у нее свыше 2,4 млн рублей.

В дальнейшем юноша и водитель были задержаны правоохранительными органами. Первого Ирбитский районный суд признал виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере" и назначил два года условно с испытательным сроком на два года.

В отношении водителя и иных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых.