Свердловское УФАС вскрыло антиконкурентное соглашение в сфере медуслуг

Свердловское УФАС России раскрыло антиконкурентное соглашение в сфере медицинских услуг. Об этом Накануне.RU сообщили в антимонопольном ведомстве региона.

Как установили в УФАС, заключение соглашения привело к созданию преимущественных условий для ООО "Клиника сердца" при проведении торгов на услуги по трехмерной компьютерной томографии.

"Свердловское УФАС установило, что условия проведения торгов были сформированы таким образом, что исключали возможность участия других медицинских организаций. Это привело к нарушению прав потенциальных участников рынка и ограничению конкуренции", - заявили в ведомстве.

По данным УФАС, в результате антиконкурентного соглашения компания получила доход в размере более 85 млн рублей. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура вскрыла крупное мошенничество в Уральском институте кардиологии.