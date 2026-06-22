В Амурской области заправки перестали наливать бензин в канистры

Жители Амурской области столкнулись с серьезной проблемой: теперь они не могут купить топливо в канистры. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на агентство Amur.life, сотрудники заправок крупных сетей, таких как ННК и "Роснефть", отказываются наливать бензин и дизель в любые переносные емкости. Из-за этого люди не могут заправить домашние генераторы, газонокосилки и другую технику, которую невозможно просто пригнать к колонке.

Сельчане жалуются, что работники АЗС ссылаются на некое распоряжение руководства, но сам документ не показывают. Жительница села Ивановка рассказала, что не нашла никакой официальной информации о запрете в открытых источниках. Люди оказались в сложной ситуации, так как многие приборы в частных домах работают только на покупном топливе, а запастись им теперь нельзя.

Министерство ЖКХ Амурской области пояснило ситуацию изданию "Коммерсантъ". Чиновники подтвердили, что топливные компании действительно ввели временные ограничения на продажу горючего в тару. Таким способом бизнес пытается бороться со спекулянтами и искусственным дефицитом. Власти подчеркивают, что обычные водители могут заправлять свои автомобили как обычно - баки наполняют без всяких лимитов.

Пока неизвестно, сколько времени продлятся эти меры. Топливные компании планируют отменить запрет, когда ажиотаж среди населения спадет. До этого момента владельцам генераторов и спецтехники придется искать другие способы заправки или ждать официального разрешения на покупку бензина в канистры. Ситуация остается на контроле у региональных властей.

С 21 июня на всех заправках Крыма полностью прекратили продажу топлива частным лицам и компаниям за наличные, карты или по талонам. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, теперь горючее получают только государственные службы, которые отвечают за безопасность и работу жизненно важной инфраструктуры региона.