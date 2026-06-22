Baza: ВСУ ударили по Воронежу ракетами Storm Shadow

ВСУ нанесли удар по Воронежу, пишет Baza. По предварительной информации, по городу ударили британскими ракетами Storm Shadow.

Официального подтверждения от властей пока нет.

Ранее на территории Воронежской области был объявлен режим ракетной опасности. "Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", - сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Также глава региона заявил, что минувшей ночью в небе над шестью районами Воронежской области были уничтожены 18 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.