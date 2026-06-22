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Фото: Накануне.RU

Миронов: ЕГЭ по устному английскому уже стал диктовкой компьютеру

Устный ЕГЭ по иностранному языку только называется "Говорение". На самом деле выпускники садятся перед компьютером, надевают наушники и говорят в микрофон. Этим возмутился лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
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Он отметил, что вместо умения общаться с живым человеком "экзамен проверяет способность говорить там, где тебя никто не слушает и не отвечает".

"Живую речь загнали в формат, где живого как раз и нет", - написал депутат.

Также Миронов напомнил, что при изучении иностранного языка большой класс нужно делить на группы, но государство такой обязанности на себя не берет, в результате чего в школах язык проходят все классом по 30 человек. Ни о каком нормальном изучении языка в этих условиях говорить не приходится. А родители массово нанимают репетиторов иностранного.

Недавно он призвал сворачивать ЕГЭ, который учитывает не знания школьников, а возможности родителей нанять репетиторов, так как сложные задания не соответствуют школьной программе.

По данным 2025 года, английским с репетиторами занимались 21% всех школьников. Что касается выпускных классов, то там эта доля не менее 50%. Правда, отдельно по иностранному языку данных нет.

Теги: Миронов, английский язык, ЕГЭ


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