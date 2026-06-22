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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд поставил точку в деле экс-полковника МВД Островских

Свердловский областной суд отказал бывшему полковнику МВД Владимиру Островских в обжаловании приговора по делу о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Преступление было совершено в период с 2022 по 2025 год. Тогда Островских занимал должность замначальника учреждения и являлся руководителем контрактной службы. При заключении госконтракта на поставку бензина для нужд МВД он халатно отнесся к своей работе, что привело к ущербу в 13,1 млн рублей.

Установлено, что ФКУ "ЦХиСО" были выделены бюджетные ассигнования в размере более 107 млн рублей на приобретение топлива. В ноябре 2022 года Островских, не проверив реальные возможности контрагентов, поручил подчиненным подготовить документацию для аукциона. При этом вместимость склада хранения, указанного в качестве места поставки, не позволяла разместить заявленный объем бензина, а емкости были заняты другими нефтепродуктами. В декабре того же года контракт был заключен, однако в полном объеме топливо так и не поставили. Островских же не выезжал на место, не проверил наличие товара, а просто подписал акты приемки-передачи, перечислив поставщику полную сумму.

Уже позднее - с февраля 2023 года по апрель 2025 года, Островских, также без должной проверки, инициировал и подписывал акты в рамках пяти последующих госконтрактов на хранение и выдачу якобы размещенного бензина. Фактически на складе не было топлива, а его выдача для нужд ФКУ "ЦХиСО" производилась только небольшими партиями с посторонних баз.

"В результате халатности должностного лица фирмы-поставщики не понесли расходов на хранение, однако получили из бюджета за эти услуги денежные средства. Сумма необоснованно перечисленных средств, похищенных руководством коммерческих организаций (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), составила 13,1 млн рублей", - пояснили в суде.

Свою вину Островских признал в полном объеме. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе совершение преступления впервые, а также сроки предварительного содержания под стражей и домашним арестом. Бывшему полковнику назначили штраф в размере 300 тыс. рублей, а также лишили его права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года.

Приговор был обжалован адвокатом осужденного, однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу.

Теги: Островских, МВД, халатность, суд


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