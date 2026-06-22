22 проекта из Тюменской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов 2026 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Общая сумма поддержки составит более 41,5 миллиона рублей.



Победителей назвали на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов 2026 года поступило более 10 тысяч заявок, а поддержку получили 1 426 социально ориентированных некоммерческих организаций. На реализацию их идей будет направлено 4,28 миллиарда рублей.



В числе обладателей грантов от Тюменской области: киностудия "Позитив" из Ишима с проектом "Мульт-территория"; социокультурный центр "Сфера" с инициативой "Искусство на ощупь"; центр помощи детям "От сердца к сердцу" с проектом "Минуты радости".



Проекты будут реализованы в Тюмени, Ишиме, Ишимском и Викуловском округах. Полный список победителей – здесь. Часть из них стартует уже 1 июля. Заявки на первый грантовый конкурс 2027 года начнут принимать с 1 сентября.